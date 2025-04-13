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40-летний Роналду — лучший бомбардир саудовской Про-Лиги, он забил 23 гола в 26 матчах

Оформив дубль в матче 27-го тура саудовской Про-Лиги с «Эр-Риядом» (2:1), 40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров турнира. Португальский форвард забил 23 гола в 26 встречах.

На втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии находится нападающий «Аль-Шабаба» Абдерразак Хамдалла, отметившийся 19 голами в 14 играх. Замыкает тройку лидеров форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема с 17 голами в 15 встречах.

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Всего в нынешнем сезоне Роналду принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.