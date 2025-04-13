«Зенит» — «Краснодар»: история противостояния команд

Сегодня, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды играли друг с другом 30 раз во всех турнирах.

Победы «Зенита»: 18

Победы «Краснодара»: 5

В этих матчах сине-бело-голубые забили 58 голов, а чёрно-зелёные — 34.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 47 очков.