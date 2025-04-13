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«Зенит» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ начнётся в 17:00

«Зенит» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ начнётся в 17:00
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Сегодня, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 10-го тура чемпионата России. Тогда сильнее оказался «Краснодар» (2:0).

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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