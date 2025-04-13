«Акрон» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:30

Сегодня, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «Солидарность-Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч первого круга между этими командами завершился уверенной победой «Акрона» со счётом 2:0.

На данный момент «Акрон» находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Тольяттинцы имеют в своём активе 25 очков. «Факел» набрал 15 очков после 23 туров и расположился на 15-й строчке.