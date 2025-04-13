«Акрон» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:30
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Сегодня, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «Солидарность-Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч первого круга между этими командами завершился уверенной победой «Акрона» со счётом 2:0.
На данный момент «Акрон» находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Тольяттинцы имеют в своём активе 25 очков. «Факел» набрал 15 очков после 23 туров и расположился на 15-й строчке.
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