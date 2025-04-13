«Реал» проявляет интерес к одному из лидеров полузащиты «Ливерпуля» — Marca

Мадридскому «Реалу» интересен 26-летний полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в стане «сливочных» считают, что аргентинский футболист подходит команде по своим качествам. На текущий момент «Реал» изучает целесообразность потенциального трансфера Мак Аллистера. Ранее полузащитник признавался, что хотел бы однажды поиграть в Ла Лиге.

В нынешнем сезоне Мак Аллистер принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.