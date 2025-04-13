Вратарь «Динамо» Мх Магомедов назвал важную причину успехов команды

Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов назвал важную причину успехов команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Важную роль в наших выступлениях играет трансферная политика, наши скауты. Без этого было бы тяжелее — игроки, которые приходят к нам, точно усиливают команду. Но вы видите, что костяк состоит из тех ребят, что были с нами даже во Второй лиге. Много дагестанцев. Мы стараемся, чтобы всем, кто к нам приезжает, было комфортно», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 матчей чемпионата России «Динамо» Махачкала набрало 27 очков и располагается на девятой строчке. В 25-м туре команда встретится с «Оренбургом». Игра состоится 19 апреля и пройдёт на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск.