«Алавес» — «Реал»: онлайн-трансляция матча 31-го тура Ла Лиги начнётся в 17:15

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Сегодня, 13 апреля, состоится матч 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Алавес» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды встречались между собой в матче 7-го тура чемпионата Испании. Тогда сильнее оказался «Реал» (3:2).

После 30 сыгранных матчей «Алавес» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 63 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 70 очков.