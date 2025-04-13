Матео Кассьерра назвал свой самый любимый гол в составе «Зенита»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос, какой гол в составе сине-бело-голубых является его самым любимым.

«Сложный вопрос, потому что их много. Но если выбирать один, назову мяч, забитый на выезде «Краснодару» год назад. Это был очень важный матч, нам необходимо было побеждать. И удар получился красивым. Так что выберу его», — приводит слова Кассьерры пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Колумбийский футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из «Сочи» летом 2022 года. В нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.