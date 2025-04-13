Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Динамо» Мх Шумахов высказался о результатах команды в РПЛ

Защитник «Динамо» Мх Шумахов высказался о результатах команды в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов прокомментировал результаты команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Думаю, мы ещё не решили задачу с сохранением прописки в этом сезоне. У нас есть понимание, сколько очков нам нужно, чтобы остаться в РПЛ. Самое главное — не считать очки и не смотреть таблицу.

Честно, ожидали, что первый сезон в РПЛ для нас сложится неплохо. У нас боевая команда, есть свой стиль, рисунок игры. Мы стараемся не окапываться в обороне. Да, бывают периоды, когда тяжело играть с такими командами, как «Спартак». Возможно, мы этим с ними и занимались. Но стараемся придерживаться своего рисунка», — сказал Шумахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 24 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.

Материалы по теме
Вратарь «Динамо» Мх Магомедов назвал важную причину успехов команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android