«Это необъяснимо». Анчелотти — об отказе Ла Лиги в переносе матча «Реала» с «Алавесом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о решении Ла Лиги отказать «сливочным» в переносе матча 31-го тура Ла Лиги с «Алавесом» с воскресенья (13 апреля) на субботу (12 апреля). В среду, 16 апреля, испанский гранд встретится с «Арсеналом» в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

– Из восьми четвертьфиналистов «Реал» — единственный клуб, который сыграет в воскресенье. Понимаете ли вы, почему этот матч не был перенесён на субботу?

– Нет, мы этого не понимаем. Но есть то, что есть. Подобное происходит весь сезон… необъяснимо. Но правда в том, что у нас будет более 72 часов отдыха. Так что мы не можем жаловаться, — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее СМИ сообщали, что «Алавес» был не против переноса матча с «Реалом» на субботу.