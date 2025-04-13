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«Это необъяснимо». Анчелотти — об отказе Ла Лиги в переносе матча «Реала» с «Алавесом»

«Это необъяснимо». Анчелотти — об отказе Ла Лиги в переносе матча «Реала» с «Алавесом»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о решении Ла Лиги отказать «сливочным» в переносе матча 31-го тура Ла Лиги с «Алавесом» с воскресенья (13 апреля) на субботу (12 апреля). В среду, 16 апреля, испанский гранд встретится с «Арсеналом» в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

Испания — Примера . 31-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Из восьми четвертьфиналистов «Реал» — единственный клуб, который сыграет в воскресенье. Понимаете ли вы, почему этот матч не был перенесён на субботу?
– Нет, мы этого не понимаем. Но есть то, что есть. Подобное происходит весь сезон… необъяснимо. Но правда в том, что у нас будет более 72 часов отдыха. Так что мы не можем жаловаться, — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее СМИ сообщали, что «Алавес» был не против переноса матча с «Реалом» на субботу.

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