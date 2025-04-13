Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Краснодар»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче санкт-петербургского «Зенита» и «Краснодара» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт 13 апреля, начало — в 17:00 мск.

«Все в ожидании матча «Зенит» — «Краснодар». Чтобы была интрига в чемпионате, нужна победа питерцев. Но у «Краснодара» есть хорошие шансы! Опять же победа позволит далеко уйти от ближайшего конкурента. Не думаю, что команды будут открыто играть первые минуты.

Напряжение колоссальное, а каждое очко на вес золота, особенно для «Зенита». Питер по классу должен быть лидером, но потерял много очков», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 47 очков.