Тренер «Баварии» Компани высказался о ничьей с дортмундской «Боруссией»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о прошедшем матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:2).
«Первый гол полностью изменил игру. Дортмунд, который был разгромлен в Барселоне со счётом 4:0, уже нельзя было узнать после того, как мы повели. Однако до этого момента мы держали игру под контролем и имели несколько моментов. После того как мы пропустили, я как болельщик был бы рад получить билет [на этот матч], но как тренер я не мог быть доволен этим. Я рад, что в конце концов мы всё ещё опережаем «Байер» на шесть очков. Видно, что вера есть, менталитет есть. Несмотря на неудачи, у нас нет никаких негативных мыслей в голове. Мы продолжаем идти вперёд, мы остаёмся опасными — мы можем черпать из этого силы», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» на своём официальном сайте.
- 13 апреля 2025
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