Анчелотти ответил на вопрос об игровом спаде Винисиуса в последних матчах

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об игровом спаде крайнего нападающего команды Винисуса Жуниора в последних матчах.

«Трудно сказать. Произошедшее в последние недели привело к снижению общего уровня [команды], а не только пиковой эффективности [Винисиуса]. Мы пропускаем слишком много голов. Нам нужно решить этот момент, потому что надёжность в защите очень важна», — приводит слова Анчелотти AS.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: