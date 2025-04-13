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Анчелотти ответил на вопрос об игровом спаде Винисиуса в последних матчах

Анчелотти ответил на вопрос об игровом спаде Винисиуса в последних матчах
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об игровом спаде крайнего нападающего команды Винисуса Жуниора в последних матчах.

«Трудно сказать. Произошедшее в последние недели привело к снижению общего уровня [команды], а не только пиковой эффективности [Винисиуса]. Мы пропускаем слишком много голов. Нам нужно решить этот момент, потому что надёжность в защите очень важна», — приводит слова Анчелотти AS.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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