Игрок «Динамо» Мх Пальцев: середняком быть не хочется — либо наверху, либо умереть

Защитник «Динамо» Мх Валентин Пальцев высказался о турнирном положении махачкалинского клуба в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Середняком быть не хочется. Я хочу быть либо наверху, либо умереть. Эта команда способна на большее. Это первый сезон в РПЛ, и пока мы очень удачно выступаем», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.