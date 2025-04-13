Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Мх Пальцев: середняком быть не хочется — либо наверху, либо умереть

Игрок «Динамо» Мх Пальцев: середняком быть не хочется — либо наверху, либо умереть
Комментарии

Защитник «Динамо» Мх Валентин Пальцев высказался о турнирном положении махачкалинского клуба в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Середняком быть не хочется. Я хочу быть либо наверху, либо умереть. Эта команда способна на большее. Это первый сезон в РПЛ, и пока мы очень удачно выступаем», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.

Материалы по теме
Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов: мы переехали «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android