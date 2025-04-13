«Челси» готов заплатить £ 50 млн и отдать игрока, чтобы купить защитника из АПЛ — Mirror

«Челси» намерен сделать предложение по 24-летнему центральному защитнику «Кристал Пэлас» Марку Гехи грядущим летом. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, «синие» готовы заплатить £ 50 млн (€ 57,5 млн) за футболиста сборной Англии, а также включить в сделку одного из своих игроков. В свою очередь, «орлы» хотят выручить £ 70 млн (€ 80,5 млн) с потенциальной продажи Гехи и проявляют интерес к Трево Чалобе, ранее выступавшему за «Кристал Пэлас» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.