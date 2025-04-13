Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» готов заплатить £ 50 млн и отдать игрока, чтобы купить защитника из АПЛ — Mirror

«Челси» готов заплатить £ 50 млн и отдать игрока, чтобы купить защитника из АПЛ — Mirror
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» намерен сделать предложение по 24-летнему центральному защитнику «Кристал Пэлас» Марку Гехи грядущим летом. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, «синие» готовы заплатить £ 50 млн (€ 57,5 млн) за футболиста сборной Англии, а также включить в сделку одного из своих игроков. В свою очередь, «орлы» хотят выручить £ 70 млн (€ 80,5 млн) с потенциальной продажи Гехи и проявляют интерес к Трево Чалобе, ранее выступавшему за «Кристал Пэлас» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android