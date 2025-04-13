В «Ахмате» рассказали, из-за чего на стадионе погас свет в матче с «Ростовом» в РПЛ

Пресс-служба грозненского «Ахмата» объяснила, почему в матче с «Ростовом» (2:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 погас свет на стадионе. Игра прошла на «Ахмат-Арене» в Грозном. Отметим, что электричество пропало на 70‑й минуте. Встреча была возобновлена через 10 минут после отключения освещения на стадионе.

«В середине второго тайма произошёл сбой электроснабжения на городской подстанции, вследствие чего частично погасли прожекторы спортивного освещения на стадионе. Лампы частично погасли из‑за напряжения, не все.

Для их повторного розжига требуются определённые минуты. Через считаные минуты игра была возобновлена. На футболистах, которые эти минуты провели в подтрибунном помещении, это никак не сказалось», — приводит слова пресс-службы «Ахмата» «Матч ТВ».