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«Переломные моменты — или сюда, или сюда». Рахимов — о положении Вады и Чумича в «Рубине»

«Переломные моменты — или сюда, или сюда». Рахимов — о положении Вады и Чумича в «Рубине»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о недовольстве положением в команде аргентинского полузащитника Валентина Вады.

«Что по Ваде? Пусть работает. Я вижу сейчас такое же состояние у Николы Чумича. Но это как раз переломные моменты – или сюда, или сюда. Есть этот дух? Оба себя уже проявили хорошо. Но они должны понимать, что вчерашний день никому не интересен. Надо доказывать состоятельность ежедневно», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Валентин Вада провёл 18 матчей, в которых забил два мяча и оформил две голевые передачи. Ещё шесть матчей аргентинец провёл в Кубке России.

26-летний Чумич принял участие в 28 матчах казанцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачи.

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