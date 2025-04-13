«ПСЖ» хочет подписать полузащитника «Монако» Аклиуша летом — источник

Правый вингер «Монако» Магнес Аклиуш может перейти в «Пари Сен-Жермен» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

По информации источника, «ПСЖ» заинтересовал хавбек «Монако» Аклиуш после срыва трансфера Мохамеда Салаха, который продлил трудовой контракт с «Ливерпулем». Сообщается, что «Манчестер Сити» также проявляет интерес к Магнесу.

В нынешнем сезоне Аклиуш провёл за «Монако» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 40 млн.