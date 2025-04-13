Колыванов: неожиданно, но у ЦСКА есть шансы побороться за чемпионство

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал победу московского ЦСКА в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0), а также оценил шансы армейцев в борьбе за золотые медали.

«ЦСКА выигрывает пять матчей подряд. Команда набрала ход. Матч с «Оренбургом» был не совсем удачным, особенно первый тайм. Соперник переиграл, но не смог забить. ЦСКА выиграл и приблизился к тройке. Вполне возможно, что ЦСКА поборется за тройку. Тем более, если «Зенит» выиграет у «Краснодара», у ЦСКА есть шансы побороться за чемпионские медали. Неожиданно!» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

ЦСКА заработал 47 очков после 24 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.