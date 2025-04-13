Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: неожиданно, но у ЦСКА есть шансы побороться за чемпионство

Колыванов: неожиданно, но у ЦСКА есть шансы побороться за чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал победу московского ЦСКА в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0), а также оценил шансы армейцев в борьбе за золотые медали.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 55'     0:2 Койта – 90+4'    

«ЦСКА выигрывает пять матчей подряд. Команда набрала ход. Матч с «Оренбургом» был не совсем удачным, особенно первый тайм. Соперник переиграл, но не смог забить. ЦСКА выиграл и приблизился к тройке. Вполне возможно, что ЦСКА поборется за тройку. Тем более, если «Зенит» выиграет у «Краснодара», у ЦСКА есть шансы побороться за чемпионские медали. Неожиданно!» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

ЦСКА заработал 47 очков после 24 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.

Материалы по теме
Марко Николич прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Оренбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android