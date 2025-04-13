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Игроки «МЮ» недовольны Онана и не хотят, чтобы он выходил в основном составе — The Sun

Игроки «МЮ» недовольны Онана и не хотят, чтобы он выходил в основном составе — The Sun
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Статусные футболисты «Манчестер Юнайтед» не хотят, чтобы вратарь Андре Онана выходил в основном составе команды после двух его результативных ошибок в минувшем матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (2:2). Об этом сообщает The Sun.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25'     1:1 Йоро – 45+5'     1:2 Зиркзее – 88'     2:2 Шерки – 90+5'    

Сообщается, что эти игроки также недовольны поведением камерунского вратаря в преддверии встречи с «Лионом», когда он сказал, что «Манчестер Юнайтед» лучше, чем его соперник.

«Некоторые игроки действительно злятся на него. Вы искушаете судьбу, когда говорите то, что сказал он, а потом выглядите глупо, если это оборачивается против вас. Некоторые задаются вопросом, не пора ли дать шанс Алтаю Байындыру», — сказал The Sun источник из «Манчестер Юнайтед».

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер манкунианцев Рубен Аморим не выпустит Онана в стартовом составе на матч 32-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом», который состоится сегодня, 13 апреля.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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