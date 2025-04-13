Игроки «МЮ» недовольны Онана и не хотят, чтобы он выходил в основном составе — The Sun

Статусные футболисты «Манчестер Юнайтед» не хотят, чтобы вратарь Андре Онана выходил в основном составе команды после двух его результативных ошибок в минувшем матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (2:2). Об этом сообщает The Sun.

Сообщается, что эти игроки также недовольны поведением камерунского вратаря в преддверии встречи с «Лионом», когда он сказал, что «Манчестер Юнайтед» лучше, чем его соперник.

«Некоторые игроки действительно злятся на него. Вы искушаете судьбу, когда говорите то, что сказал он, а потом выглядите глупо, если это оборачивается против вас. Некоторые задаются вопросом, не пора ли дать шанс Алтаю Байындыру», — сказал The Sun источник из «Манчестер Юнайтед».

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер манкунианцев Рубен Аморим не выпустит Онана в стартовом составе на матч 32-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом», который состоится сегодня, 13 апреля.