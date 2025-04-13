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The Sun: Аморим не взял Онана на матч АПЛ с «Ньюкаслом», в старте выйдет Байындыр

The Sun: Аморим не взял Онана на матч АПЛ с «Ньюкаслом», в старте выйдет Байындыр
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим принял решение не брать вратаря команды Андре Онана на матч 32-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом», который состоится сегодня, 13 апреля. Об этом сообщает The Sun.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25'     1:1 Йоро – 45+5'     1:2 Зиркзее – 88'     2:2 Шерки – 90+5'    

По информации источника, португальский специалист сообщил голкиперу, что ему стоит отдохнуть перед ответной встречей 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом», которая состоится 17 апреля. Аморим подчеркнул, что Онана вернётся в состав к этой игре. Подчёркивается, что в матче с «Ньюкаслом» с первых минут должен сыграть голкипер Алтай Байындыр.

Ранее The Sun сообщил, что часть футболистов «Манчестер Юнайтед» осталась недовольна Онана из-за его ошибок в первом матче с «Лионом» (2:2), а также его высказываний перед этой игрой, когда он заявил, что «красные дьяволы» лучше своего соперника.

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