«Зенит» сообщил, что все билеты на матч с «Краснодаром» проданы
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Пресс-служба «Зенита» сообщила, что все билеты на домашний матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» были проданы. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Все билеты проданы! На «Газпром Арене» ожидается аншлаг! Нас ждёт суперматч!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 47 очков.
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