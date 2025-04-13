«Зенит» сообщил, что все билеты на матч с «Краснодаром» проданы

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что все билеты на домашний матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» были проданы. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Все билеты проданы! На «Газпром Арене» ожидается аншлаг! Нас ждёт суперматч!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 47 очков.