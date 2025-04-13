«Игра упущенных возможностей». Томас Мюллер высказался о ничьей с «Боруссией» Д

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о прошедшем матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«Не нужно говорить о том, что нам как-то не хватило энергии или было незаметно, что мы были абсолютно настроены на победу в матче. В итоге наша эффективность оказалась не на том уровне, на который мы рассчитывали. Тем не менее, наверное, это была отличная игра, в частности для болельщиков. В целом было много энергии и энтузиазма, но, конечно, это была игра упущенных возможностей», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии» на своём официальном сайте.