«Игра упущенных возможностей». Томас Мюллер высказался о ничьей с «Боруссией» Д
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о прошедшем матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
Германия — Бундеслига . 29-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Байер – 48' 1:1 Геррейру – 65' 2:1 Гнабри – 69' 2:2 Антон – 75'
«Не нужно говорить о том, что нам как-то не хватило энергии или было незаметно, что мы были абсолютно настроены на победу в матче. В итоге наша эффективность оказалась не на том уровне, на который мы рассчитывали. Тем не менее, наверное, это была отличная игра, в частности для болельщиков. В целом было много энергии и энтузиазма, но, конечно, это была игра упущенных возможностей», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии» на своём официальном сайте.
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