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«Челси» интересен вратарь аутсайдера Лиги 1, которого порекомендовал Дидье Дрогба — FI

«Челси» интересен вратарь аутсайдера Лиги 1, которого порекомендовал Дидье Дрогба — FI
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«Челси» включился в борьбу за подписание контракта с ивуарийским вратарём французского «Анже» Яхьей Фофана. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, скауты лондонского клуба будут наблюдать за игрой 24-летнего голкипера в матче 29-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», который состоится сегодня, 13 апреля. Подчёркивается, что бывший нападающий «синих» Дидье Дрогба порекомендовал им приобрести соотечественника, находясь под впечатлением от его выступлений за клуб и сборную за последний год.

После 28 туров Лиги 1 «Анже» набрал 27 очков и занимает 15-е место.

В нынешнем сезоне Фофана принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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