Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Кузнецов высказался о результатах ЦСКА в последних матчах РПЛ

Дмитрий Кузнецов высказался о результатах ЦСКА в последних матчах РПЛ
Комментарии

Экс-полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал результаты армейцев в последних матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«У ЦСКА стабилизировалась игра, немного обновился состав. Посмотрите, что на каждой игре у них новые сочетания в атаке и средней линии. Николич ищет оптимальный состав. Хотя первый тайм с «Оренбургом» был ужасным! Только во втором тайме раскачались, забили. Но первый тайм был провальным.

У ЦСКА впереди встреча со «Спартаком». Кто в ней наберёт очки, тот и будет претендентом на серебро. ЦСКА берёт свои очки, бьётся с лидерами. Но «Краснодар» и «Зенит» будут биться за чемпионство», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Колыванов: неожиданно, но у ЦСКА есть шансы побороться за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android