Дмитрий Кузнецов высказался о результатах ЦСКА в последних матчах РПЛ

Экс-полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал результаты армейцев в последних матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«У ЦСКА стабилизировалась игра, немного обновился состав. Посмотрите, что на каждой игре у них новые сочетания в атаке и средней линии. Николич ищет оптимальный состав. Хотя первый тайм с «Оренбургом» был ужасным! Только во втором тайме раскачались, забили. Но первый тайм был провальным.

У ЦСКА впереди встреча со «Спартаком». Кто в ней наберёт очки, тот и будет претендентом на серебро. ЦСКА берёт свои очки, бьётся с лидерами. Но «Краснодар» и «Зенит» будут биться за чемпионство», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.