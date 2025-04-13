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Стал известен расклад, при котором «Ливерпуль» может стать чемпионом Англии 20 апреля

Стал известен расклад, при котором «Ливерпуль» может стать чемпионом Англии 20 апреля
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«Ливерпуль» может стать чемпионом английской Премьер-лиги в следующее воскресенье, 20 апреля, при условии, что он обыграет «Вест Хэм» в матче 32-го тура соревнования (13 апреля) и победит «Лестер» в игре 33-го тура АПЛ (20 апреля). При этом необходимо, чтобы находящийся на второй строчке «Арсенал» уступил «Ипсвичу» во встрече 33-го тура АПЛ (20 апреля). В таком случае мерсисайдцы наберут 79 очков, и даже если «канониры» победят во всех оставшихся пяти играх, они смогут заработать максимум 78 очков.

Отметим, что в 36-м туре английской Премьер-лиги состоится очный матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом», который к тому моменту может не иметь значения для турнирного расклада.

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