Кузнецов: «Спартак» сдал во второй части — проигрывает необязательные матчи

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об игре «Спартака» в весенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» что-то сдал во второй части. Проигрывает необязательные матчи и не набирает очки. «Спартак» просто не мог забить Махачкале! А соперник очень хорошо разобрал красно-белых. Махачкалинское «Динамо» играло спокойно, не прижималось к воротам, а старалось играть в футбол. Это стало неожиданностью для «Спартака».

Немного где-то повезло — «Спартак» много не забил, да и пенальти не реализовал. Но везёт тем, кто делает на поле всё правильно. Лидеры должны вести команду за собой и в тяжёлые моменты выходить на первый план. Сломался Угальде, а Барко не играл как нужно. Тут много факторов повлияло на поражение», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.