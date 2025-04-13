Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузнецов: «Спартак» сдал во второй части — проигрывает необязательные матчи

Кузнецов: «Спартак» сдал во второй части — проигрывает необязательные матчи
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об игре «Спартака» в весенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» что-то сдал во второй части. Проигрывает необязательные матчи и не набирает очки. «Спартак» просто не мог забить Махачкале! А соперник очень хорошо разобрал красно-белых. Махачкалинское «Динамо» играло спокойно, не прижималось к воротам, а старалось играть в футбол. Это стало неожиданностью для «Спартака».

Немного где-то повезло — «Спартак» много не забил, да и пенальти не реализовал. Но везёт тем, кто делает на поле всё правильно. Лидеры должны вести команду за собой и в тяжёлые моменты выходить на первый план. Сломался Угальде, а Барко не играл как нужно. Тут много факторов повлияло на поражение», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Дмитрий Кузнецов высказался о результатах ЦСКА в последних матчах РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android