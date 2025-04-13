Защитник «Динамо» Мх Пальцев заявил, что хочет играть в «Спартаке»

Защитник «Динамо» Махачкала и национальной команды России Валентин Пальцев заявил о желании перейти в московский «Спартак».

«Я хочу играть в «Спартаке». Почему? Есть желание быть на высоком уровне, а красно-белые — команда такого уровня, хочу быть там. Были ли у меня контакты с ними? Без комментариев (улыбается). Если бы было предложение от «Зенита» и «Спартака», выбрал бы московский клуб», — приводит слова Пальцева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Пальцев провёл за махачкалинское «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 2 млн.