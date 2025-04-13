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Экс-игрок «Крыльев» Бобёр оценил шансы команды попасть в восьмёрку РПЛ

Экс-игрок «Крыльев» Бобёр оценил шансы команды попасть в восьмёрку РПЛ
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Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр оценил шансы команды на попадание в восьмёрку сильнейших РПЛ.

«Крылья Советов» хорошо выглядели в игре с «Рубином», но, к сожалению, набрали не так много очков. По игре же команда выглядит неплохо, активно. Ребята играют с горящими глазами. Сейчас только закручивается борьба у команд за сохранение прописки. Многие конкуренты выиграли. Основная задача «Крыльев» — попадание в восьмёрку. Осталось не так много туров. В каждом матче надо набирать три очка, а это вполне возможно», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 23 туров РПЛ нынешнего сезона «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице. Команда Осинькина набрала 23 очка.

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