Тренер «Рубина» Рахимов — об операции Даку: мы поговорили и решили, что надо подождать

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о состоянии албанского нападающего клуба Мирлинда Даку, который выступает с травмой.

— Даку тренируется на уколах. Будет ли операция?

— Мы с ним поговорили и решили, что надо подождать, так как он хочет доиграть сезон. Но я вижу его состояние. Я вижу, как он борется с этой болью. В принципе он не тренируется с командой, физическое состояние у него не оптимальное. Сегодня было несколько эпизодов, которые раньше он бы решил и всё. Но видно по его движениям, что он в плохих кондициях. Он сам злится на это, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В нынешнем сезоне Даку сыграл за «Рубин» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7 млн.