Матвей Сафонов рассказал о своём распорядке дня в Париже

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и национальной команды России Матвей Сафонов поделился тем, как устроен его распорядок дня во Франции.

«Вчера у меня был выходной. Уделил своим делам всего пару часов, а остальное время решил потратить на отдых от всего. Что касается моего режима, я встаю около 7:30, чтобы погулять с собакой перед отъездом на работу, дальше дорога и тренировка. Возвращаюсь домой я к моменту, когда пора уже на дневную прогулку.

Дальше у меня свободное время, которое чаще всего я провожу за изучением языков. Ещё не забросил, считаю, что сейчас это моё основное хобби. Затем вечерний променад с псом, который приходится где-то на 11 вечера», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 22 млн.

15 апреля «ПСЖ» сыграет с «Астон Виллой» в рамках второго матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.