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«Манчестер Юнайтед» может заменить Онана вратарём сборной Японии — talkSPORT

«Манчестер Юнайтед» может заменить Онана вратарём сборной Японии — talkSPORT
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вратарю сборной Японии и «Пармы» Дзиону Судзуки. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, манкунианцы решили начать поиски нового голкипера на фоне череды ошибок Андре Онана. Подчёркивается, что итальянский клуб оценивает Судзуки в £ 40 млн.

В нынешнем сезоне Судзуки принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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