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Защитник «Динамо» Мх Пальцев: очень хочется снова попасть в сборную России

Защитник «Динамо» Мх Пальцев: очень хочется снова попасть в сборную России
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Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев заявил, что хочет вновь получить вызов в сборную России и принять участие в товарищеском матче с национальной командой Нигерии, который состоится предстоящим летом.

«Конечно, есть амбиции снова попасть в сборную России. Очень хочется. Будет игра с Нигерией — хочу сыграть против нападающих высокого класса и посмотреть, каково это», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В активе Пальцева два матча в составе российской национальной команды. Защитник сыграл 90 минут в матче с Брунеем (11:0) и 56 минут в игре с Вьетнамом (3:0).

Напомним, в июне 2025 года сборная России проведёт два товарищеских матча: с Нигерией и с Беларусью.

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