В ПАОКе отреагировали на слухи о возможном назначении Станислава Черчесова

В пресс-службе греческого ПАОКа прокомментировали слухи о том, что команду может возглавить российский тренер Станислав Черчесов. Специалист пребывает без работы после ухода из сборной Казахстана в январе 2025 года.

«Все новости о возможной замене Луческу на Черчесова или отставка нашего тренера из-за последних результатов команды — ничто из этого неправда. Рэзван — наш тренер!» — приводит слова пресс-службы ПАОКа Sport24.

Румынский тренер возглавляет ПАОК с лета 2021 года. После 28 сыгранных матчей ПАОК располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 52 очка. Турнирную таблицу чемпионата Греции сезона-2024/2025 возглавляет «Олимпиакос», у которого 63 очка. На данный момент ПАОК не находится в еврокубковой зоне турнирной таблицы.