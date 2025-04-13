«Арсенал» может купить Гюлера за £ 30-40 млн, игрок думает об уходе из «Реала» — The Sun

Крайний нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер, недовольный количеством игрового времени в стане «сливочных», может перейти в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, потенциальный трансфер турецкого футболиста может обойтись «канонирам» в £ 30-40 млн. Подчёркивается, что Гюлер думает об уходе из «Реала», поскольку хочет «полностью раскрыть свой потенциал».

Ранее СМИ сообщали, что Гюлер заявил президенту «сливочных» Флорентино Пересу, что он покинет клуб, если в следующем сезоне главным тренером команды останется Карло Анчелотти. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 1170 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.