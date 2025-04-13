Себальос сыграет с «Арсеналом», в «Реале» отмечают, что он стал лидером команды — Relevo

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос восстановился после травмы, полученной в полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (26 февраля), и сможет сыграть с «Алавесом» в 31-м туре Ла Лиги и в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (16 апреля). Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в стане «сливочных» отмечают, что 28-летний футболист стал лидером команды в последние недели. В испанском гранде считают, что он является ключевым игроком для обеспечения функционирования игровой схемы «Реала» и связующим звеном на поле.

Подчёркивается, что Себальос является одним из самых коммуникабельных футболистов «Реала» и поддерживает прекрасные отношения с такими звёздами команды, как Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: