Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Себальос сыграет с «Арсеналом», в «Реале» отмечают, что он стал лидером команды — Relevo

Себальос сыграет с «Арсеналом», в «Реале» отмечают, что он стал лидером команды — Relevo
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос восстановился после травмы, полученной в полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (26 февраля), и сможет сыграть с «Алавесом» в 31-м туре Ла Лиги и в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (16 апреля). Об этом сообщает Relevo.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, в стане «сливочных» отмечают, что 28-летний футболист стал лидером команды в последние недели. В испанском гранде считают, что он является ключевым игроком для обеспечения функционирования игровой схемы «Реала» и связующим звеном на поле.

Подчёркивается, что Себальос является одним из самых коммуникабельных футболистов «Реала» и поддерживает прекрасные отношения с такими звёздами команды, как Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

Материалы по теме
«Арсенал» может купить Гюлера за £ 30-40 млн, игрок думает об уходе из «Реала» — The Sun

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android