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Роналду усилил личную охрану после угроз от группы лиц из Саудовской Аравии — Marca

Роналду усилил личную охрану после угроз от группы лиц из Саудовской Аравии — Marca
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду усилил меры безопасности в отношении себя и своей семьи после того, как начал получать угрозы в социальных сетях от группы лиц, предположительно находящейся в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, эта группа угрожала похищением и вымогательством, как семье 40-летнего футболиста, так и ему самому. В целях усиления мер безопасности Роналду пригласил на работу бывшего португальского военного Клаудио Мигеля Вяза, имеющего опыт участия в боевых операциях с высоким уровнем риска.

Подчёркивается, что бывший военный сопровождал девушку Роналду Джорджину Родригес на показе мод в Париже. Некоторые из присутствующих отметили чрезмерность его действий по отношению к фотографам.

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