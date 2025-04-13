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Виктор Файзулин: интрига в РПЛ связана с тем, что «Зенит» стал немного сдавать

Виктор Файзулин: интрига в РПЛ связана с тем, что «Зенит» стал немного сдавать
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Виктор Файзулин высказался о выступлении сине-бело-голубых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— С чем можно связывать то, что в прошлом и этом сезоне «Зенит» не выглядит безоговорочным фаворитом на победу в РПЛ, как раньше?
— Это футбол, так бывает. Интрига связана с тем, что «Зенит» стал немного сдавать. Сдают все, но «Зенит» сдаёт больше обычного. Команда не стала слабее, она просто стала недобирать очки. «Зенит» — большой раздражитель для всех клубов, в этом году все хотят испортить ему праздник, — приводит слова Файзулина Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков. Сегодня, 13 апреля, эти команды сыграют между собой. Начало игры — в 17:00 мск.

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