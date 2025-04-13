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Шаронов объяснил, за счёт чего «Рубин» обыграл «Локомотив» впервые с 2017 года

Шаронов объяснил, за счёт чего «Рубин» обыграл «Локомотив» впервые с 2017 года
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Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о минувшем матче казанского клуба с московским «Локомотивом» (1:0) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Шабанхаджай – 50'    

«Рубин» был агрессивнее. «Локомотив» же играл пассивно в плане давления на игроков обороны «Рубина». Это касается двух нападающих «Локомотива», которые не шли в давление на центральных защитников и вратаря. Тем самым они давали возможность сделать длинные передачи на Даку, за которые он цеплялся. Но это маленькие детали, которые помогли создать преимущество. Ключевое — спортивная агрессия «Рубина».

Ещё бы отметил игру центральных защитников «Локомотива» при голе. На таком уровне не должно быть таких ошибок. Это неприемлемо. Так не играют. Если «Локомотив» ставит какие-то задачи, такие ошибки футболисты не должны совершать. Понятно, что Шабанхаджай воспользовался моментом, но это грубый просчёт центральных защитников», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ
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