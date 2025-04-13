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«Реал» — единственный участник 1/4 финала ЛЧ, который проведёт матч лиги в воскресенье

«Реал» — единственный участник 1/4 финала ЛЧ, который проведёт матч лиги в воскресенье
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Мадридский «Реал» является единственным участником четвертьфинала Лиги чемпионов, который проведёт матч национального чемпионата в воскресенье, 13 апреля. «Сливочные» сыграют с «Алавесом» во встрече 31-го тура испанской Примеры.

Испания — Примера . 31-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что матч другого участника этой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» с «Нантом» был перенесён с 13 на 22 апреля по просьбе парижан, поскольку французский гранд захотел получить больше времени на восстановление между встречами с «Астон Виллой».

Остальные шесть команд-участниц 1/4 финала Лиги чемпионов провели свои матчи национальных чемпионатов в субботу, 12 апреля.

Ранее Ла Лиги отказала «Реалу» в переносе игры с «Алавесом» на субботу. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти назвал это решение необъяснимым. В среду, 16 апреля, «Королевский клуб» встретится с «Арсеналом» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

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