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Шаронов высказался о результатах «Локомотива» в последних матчах РПЛ

Шаронов высказался о результатах «Локомотива» в последних матчах РПЛ
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Российский тренер Роман Шаронов прокомментировал результаты московского «Локомотива» в последних матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«У «Локомотива» не поменялся рисунок игры. Если говорить про счёт, да, он другой. Но по этому показателю нельзя оценивать команду. Это будет очень просто! Например, до зимней паузы «Локомотив» набрал много очков, когда проигрывал по ходу матча, а в конце вырывал победы или ничьи.

Сейчас этого нет — нет стабильного набора очков. Посмотрим, как «Локомотив» проведёт оставшиеся матчи», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ
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