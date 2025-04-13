Роналду порекомендовал «Реалу» подписать Бруну Фернандеша — Gol Digital

Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дал рекомендацию президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу приобрести атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. Роналду и Фернандеш являются партнёрами по сборной Португалии. Об это сообщает Gol Digital.

По информации источника, «красные дьяволы» не хотят продавать 30-летнего футболиста, однако назначили за него цену в размере € 90 млн. Подчёркивается, что Фернандеш обладает необходимыми качествами, чтобы выступать в составе «Реала» под руководством Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.