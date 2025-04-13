Гарри Кейн прокомментировал ничейный результат матча с дортмундской «Боруссией»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о прошедшем матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:2).

«Я думаю, мы можем смириться с этим очком. Это был напряжённый матч, у обеих команд были моменты. В первом тайме мы действовали уверенно, не пропускали, но и не создавали много моментов. Второй тайм был более открытым, мы больше рисковали и были более уязвимы сзади. Тем не менее мы забили два хороших гола, которые мы должны забрать с собой. В конце концов, это был матч, который мог повернуться в любую сторону. Он, безусловно, был привлекательным для зрителей. Теперь нам нужно выложиться на полную в следующих матчах, и тогда в конце мы увидим, насколько ценным было это очко», — приводит слова Кейна пресс-служба «Баварии» на своём официальном сайте.