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Гарри Кейн прокомментировал ничейный результат матча с дортмундской «Боруссией»

Гарри Кейн прокомментировал ничейный результат матча с дортмундской «Боруссией»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о прошедшем матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:2).

Германия — Бундеслига . 29-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Байер – 48'     1:1 Геррейру – 65'     2:1 Гнабри – 69'     2:2 Антон – 75'    

«Я думаю, мы можем смириться с этим очком. Это был напряжённый матч, у обеих команд были моменты. В первом тайме мы действовали уверенно, не пропускали, но и не создавали много моментов. Второй тайм был более открытым, мы больше рисковали и были более уязвимы сзади. Тем не менее мы забили два хороших гола, которые мы должны забрать с собой. В конце концов, это был матч, который мог повернуться в любую сторону. Он, безусловно, был привлекательным для зрителей. Теперь нам нужно выложиться на полную в следующих матчах, и тогда в конце мы увидим, насколько ценным было это очко», — приводит слова Кейна пресс-служба «Баварии» на своём официальном сайте.

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