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Gol Digital: «Реал» рассматривает игрока из Бундеслиги как возможную замену для Модрича

Gol Digital: «Реал» рассматривает игрока из Бундеслиги как возможную замену для Модрича
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Мадридский «Реал» проявляет интерес к 24-летнему полузащитнику «Штутгарта» Ангело Штиллеру. Об этом сообщает Gol Digital.

По информации источника, немецкий футболист рассматривается «сливочными» в качестве потенциальной замены для 39-летнего полузащитника Луки Модрича. В контракте Штиллера есть пункт о его досрочном расторжении за € 36 млн. При этом на игрока «Штутгарта» также претендует «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Штиллер принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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