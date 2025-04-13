«Байер» хочет подписать двух игроков «Сити», «горожане» заинтересованы в Вирце — Mirror

Представители «Байера» провели встречу с руководством «Манчестер Сити», в ходе которой сообщили об интересе к вратарю «горожан» Штефану Ортеге и полузащитнику Джеймсу Макэйти. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, со своей стороны, английский клуб проявил заинтересованность атакующим полузащитником «фармацевтов» Флорианом Вирцем. Действующий чемпион Германии оценивает 21-летнего игрока в € 100 млн. «Манчестер Сити» видит в Вирце замену для 33-летнего Кевина Де Брёйне, который покинет клуб по окончании сезона. «Горожане» готовы продать Ортегу и Макэйти, не имеющих большого количества игрового времени в команде, если получат достойные предложения по ним.

В нынешнем сезоне Макэйти сыграл 24 матча во всех турнирах, где провёл на поле 811 минут. Ортега принял участие в 17 встречах, в которых отыграл 1459 минут.