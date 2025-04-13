«Севилья» объявила об увольнении Гарсии Пимьенты с поста тренера команды

«Севилья» на официальном сайте объявила об увольнении Гарсии Пимьенты с поста главного тренера команды.

«Севилья» хочет поблагодарить Гарсию Пимьенту за его работу в эти месяцы, а также за его профессионализм. Клуб желает ему удачи в будущих начинаниях», — сказано в заявлении андалусийского клуба.

50-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Севильи» минувшим летом. После 31 тура чемпионата Испании андалусийская команда набрала 36 очков и занимает 13-е место. В Кубке Испании «Севилья» вылетела на стадии 1/16 турнира, разгромно проиграв «Альмерии» (1:4).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: