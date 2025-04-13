Экс-тренер молодёжки ЦСКА высказался о выходе четырёх воспитанников в матче с «Оренбургом»
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Бывший тренер молодёжной команды московского ЦСКА Андрей Аксёнов прокомментировал выход четырёх воспитанников армейцев в матче с «Оренбургом» (2:0) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. На поле вышли сразу четыре воспитанника моложе 22 лет — Владислав Тороп, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов и Матвей Лукин.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 55' 0:2 Койта – 90+4'
«Приятно, что в ЦСКА доверяют своим молодым ребятам. Сейчас такое время, когда мы должны уделить внимание нашему футболу и нашим футболистам, их развитию. Всегда рад, когда наши футболисты появятся на поле в играх РПЛ. Это не может не радовать.
Это говорит о том, что наша система хорошо работает в плане подготовки футболистов. Для нас это очень важно!» — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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