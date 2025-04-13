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Игрок «Рубина» Безруков: хочется залететь в пятёрку лидеров РПЛ

Игрок «Рубина» Безруков: хочется залететь в пятёрку лидеров РПЛ
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Хавбек казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о турнирном положении команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Хочется подняться выше, как минимум выше («Рубин» занял восьмое место в сезоне-2023/2024. — Прим. «Чемпионата»), чем в прошлом сезоне, как максимум — попробовать залететь в пятёрку лидеров. В целом это нам по силам. Главное — набирать очки там, где можем, и выжимать в матчах максимум, как сейчас», — сказал Безруков в эфире «Матч ТВ».

После 24 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. В следующем туре подопечные Рашида Рахимова сыграют с московским «Динамо». Матч состоится 20 апреля, начало — в 14:00 мск. Бело-голубые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице (43 очка).

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