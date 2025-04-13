Тренер «Ахмата» Ташуев поделился впечатлениями от победы над «Ростовом»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).
«Первые впечатления от победы были в раздевалке: поздравили ребят с мужским характером, хорошим уровнем работоспособности. Над нами висел дамоклов меч, потому что мы не забивали голов. Из-за этого, возможно, была сегодня нервозность в атаке. Слава Аллаху, что мы сумели забить сегодня два хороших гола и выиграть. В целом заслуженная победа. «Ростов» великолепная команда с плодами работы тренерского штаба Валерия Карпина, который работает восемь лет. Нам более приятно, что сумели переиграть такого крепкого соперника. Наша беспроигрышная серия продолжается. Мы будем стараться и дальше идти тем же путём к нашей цели», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба на своей странице в VK.
- 13 апреля 2025
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