ЦСКА сообщил об историческом событии для клуба в матче с «Оренбургом»

Пресс-служба академии ЦСКА, ссылаясь на данные телеграм-канала «Цифроскоп», сообщила, что на матч 24-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2) в стартовом составе вышли сразу четыре воспитанника красно-синих моложе 22 лет.

«Историческое событие произошло в матче основы в Оренбурге! С первых минут вышли сразу четыре наших воспитанника моложе 22 лет — Слава Тороп, Матвей Лукин, Матвей Кисляк и Кирилл Глебов. Такого в истории чемпионатов России ещё не было!» — написано в телеграм-канале академии ЦСКА.

Во встрече с «Оренбургом» Тороп, Кисляк и Лукин провели на поле всё время матча, Глебов был заменён на 74-й минуте.

Материалы по теме Экс-тренер молодёжки ЦСКА высказался о выходе четырёх воспитанников в матче с «Оренбургом»

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: