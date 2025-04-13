ЦСКА сообщил об историческом событии для клуба в матче с «Оренбургом»
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Пресс-служба академии ЦСКА, ссылаясь на данные телеграм-канала «Цифроскоп», сообщила, что на матч 24-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2) в стартовом составе вышли сразу четыре воспитанника красно-синих моложе 22 лет.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 55' 0:2 Койта – 90+4'
«Историческое событие произошло в матче основы в Оренбурге! С первых минут вышли сразу четыре наших воспитанника моложе 22 лет — Слава Тороп, Матвей Лукин, Матвей Кисляк и Кирилл Глебов. Такого в истории чемпионатов России ещё не было!» — написано в телеграм-канале академии ЦСКА.
Во встрече с «Оренбургом» Тороп, Кисляк и Лукин провели на поле всё время матча, Глебов был заменён на 74-й минуте.
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